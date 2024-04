“TERCEIRA HERDEIRA”

Modelo que estaria grávida de Neymar posa para ensaio de gestante

A modelo e influenciadora Amanda Kimberlly, que estaria esperando o terceiro filho de Neymar, posou para um ensaio de gestante e exibiu a barriga aparente no Instagram, nesta quarta-feira (3). A modelo está compartilhando, aos poucos, fotos e detalhes da gravidez. Kimberlly está esperando uma menina que se chamará Helena. As informações são do jornal Extra.

A modelo mostrou um curto vídeo da barriga que já está aparente e também algumas roupas do enxoval da criança. A gestação foi confirmada pela família do jogador. Neymar e Kimberlly se conhecem há um tempo, mas quando a gravidez foi noticiada, os dois deixaram de se seguir nas redes sociais. O craque é pai de Davi Luca, de 12 anos, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Carol Dantas, e de Mavie, de cinco meses, com Bruna Biancardi.