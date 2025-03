ASSISTA

Filha de Shrek é trans? Detalhe em novo trailer chama atenção de fãs

Além disso, piercing no nariz da personagem gerou debate

Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2025 às 12:49

Shrek e a filha Crédito: Divulgação

O lançamento do teaser de "Shrek 5" gerou uma onda de especulações nas redes sociais, com fãs discutindo a possibilidade de a filha de Shrek e Fiona ser uma personagem transgênero. A teoria surgiu após observarem que a adolescente ogro no teaser tem olhos castanhos, enquanto Felicia, a única filha do casal apresentada em "Shrek Terceiro" e "Shrek Para Sempre", tinha olhos azuis. Os outros dois filhos gêmeos, Fergus e Farkle, também possuem olhos castanhos, o que alimentou ainda mais as teorias.>

Em um tuite viral, um usuário questionou: "Espere, não quero ser um nerd do Shrek, mas tenho certeza de que Felicia é a única garota dos gêmeos ogros e ela tem olhos azuis. Isso significa que ou Fergus ou Farkle fizeram a transição? Vamos lá?". Outro usuário acrescentou: "Ou deram a ela lentes de contato marrons, ou essa é realmente a filha trans do Shrek". No Facebook, outra postagem dizia, mesmo sem confirmação: "Confirmado: Zendaya dará voz ao Fergus, um ogro trans".>

Até o momento, a DreamWorks não informou se Zendaya dublará Felicia ou um dos outros dois filhos de Shrek. O trailer e as informações divulgadas não mencionam o nome da personagem atribuída à atriz. Além disso, há outras explicações possíveis para a discrepância nos olhos, como o fato de que muitos bebês nascem com olhos azuis que podem mudar para castanhos com o tempo. Brad Ableson, co-diretor do filme, revelou no Instagram que o teaser foi divulgado antecipadamente devido a vazamentos sobre o elenco, o que levanta a hipótese de que os olhos da personagem possam mudar na versão final.>

Veja o teaser:>

Piercing no nariz também gera discussão>

Além da polêmica sobre a possível personagem trans, outra mudança visual chamou a atenção dos fãs: a filha de Shrek e Fiona agora é uma adolescente que usa piercing no nariz. A escolha desagradou parte do público, que criticou a decisão nas redes sociais. No entanto, outros fãs lembraram que a franquia sempre explorou visualidades diversas e até cômicas em seus personagens, como Pinóquio, que em "Shrek 2" (2004) aparece usando uma “tanguinha”, e o relacionamento entre o Burro e a Dragão.>