Filhas de Ivete Sangalo roubam a cena durante show da mãe no Maracanã; veja vídeo

As gêmeas Marina e Helena, filhas de Ivete Sangalo com o nutricionista Daniel Cady, puderam ver de pertinho o poder da mãe no palco nesta quarta-feira (20). As irmãs de 5 anos assistiram, no ombro de parentes, ao show da cantora no Maracanã, no Rio de Janeiro. Elas também roubaram a cena ao subir no palco com Ivete e dançaram ao lado da cantora baiana.



"Antigamente elas não aguentavam porque tinham sono. Mas hoje, não. Conseguiram dormir à tarde e vieram assistir à mãe", contou Daniel Cady, ao Gshow. Diversas vezes, Ivete dirigiu-se aos filhos, e se declarou.