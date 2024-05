ENTRE AMIGOS

Filho de Alinne Moraes chama Caetano de 'vovô' e toca piano para o cantor

A família da Alinne Moraes passou o Dia das Mães, no último domingo (12), na casa de Caetano Veloso, no Rio. Entre amigos, o diretor de TV e marido da atriz, Mauro Lima, compartilhou alguns momentos.

Um deles foi do filho do casal, Pedro, de 10 anos, tocando piano ao lado de Caetano. "Dia das mães na casa do vovô nervoso", disse Mauro, se referindo à forma que a criança chama o cantor baiano.