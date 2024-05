Filho de Antônio Fagundes ganha declaração apaixonada do namorado durante aniversário

O ator Bruno Fagundes, filho da atriz Mara Carvalho e do ator Antônio Fagundes, completou 35 anos nesta sexta-feira (24) e comemorou a data em grande estilo. Além de reunir familiares em uma celebração intimista, o artista também aproveitou para curtir a noitada em São Paulo. Através das redes sociais, ele compartilhou registros das homenagens que recebeu de amigos e do namorado, o ator Igor Fernandez, que não deixou a data passar em branco e publicou uma declaração apaixonada ao companheiro.

“Antes do Bruno artista, existe um menino com um coração que bate forte e bate colorido pro mundo. É assim que eu o vejo. E quem sabe tem o privilégio de conhecer de perto sabe que ele é desse jeito, essa explosão multicor. E digo ‘antes do Bruno artista’ porque a arte é só um viés. O que vem por trás, o Bruno só Bruno, o Bruno humano, é de uma beleza inexplicável. É forte, é magnético, e é um universo de coisas maravilhosas que, seu eu não o conhecesse tão bem, diria que seria impossível existir alguém assim (…) Não dá pra sair ileso da avalanche Bruno Fagundes, e sorte é a de quem cruza com ele pela vida. Desse agente transformador, desse arco-íris sólido que faz ouro com tudo o que toca. Eu sou pra sempre seu fã e sou pra sempre um cuidador dos teus caminhos. Que sejam cada vez mais coloridos e infinitos, como você”, escreveu Igor.