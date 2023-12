Filho de Antônio Fagundes revela que tentou ‘a todo custo’ ser hétero

O ator Bruno Fagundes fez declarações acerca dos desafios enfrentados durante a sua juventude e a pressão para esconder a sexualidade. Atualmente namorando o também ator Igor Fernandez, Bruno detalhou que passou anos tentando não aceitar a sua própria orientação sexual. “Minha vida inteira, pelo contexto de ser filho de famoso, fui muito pressionado por todos os agentes de celebridades, por todas as engrenagens que fazem parte desse sistema para que eu escondesse. Para que eu mudasse minha forma de ser, existir, viver e me mostrar…”, disse durante participação no podcast “Cara a Cara”.

No programa apresentado por Luan Poffo e Jade Odara, o filho do ator global Antonio Fagundes relembrou o processo para aceitar a sexualidade: “Vivi um momento da minha vida, quando tinha 19 anos, que eu tentei a todo custo ser hétero. Estava tão pressionado com medo de que eu fosse fracassar, porque as pessoas me diziam isso: ‘Você vai fracassar sendo gay’.”