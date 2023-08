Filho de Faustão rebate críticas sobre o pai: 'Não façam acusações irresponsáveis'

O filho do apresentador Faustão, João Guilherme, defendeu o pai ao perceber que o jornalista estava recebendo diversas críticas por ter recebido um coração com apenas 7 dias na fila para o transplante.



O apresentador fez a cirurgia neste domingo (27), no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Enquanto o pai realizava o procedimento, o jovem decidiu comentar sobre a situação nas redes sociais.