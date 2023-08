Qual é o valor da fortuna Faustão? Apresentador acumula patrimônio bilionário

Nas últimas semanas o apresentador Fausto Silva (o Faustão), de 73 anos, tem sido alvo de pesquisas em razão do agravamento no seu quadro de insuficiência cardíaca.



No domingo (20), o boletim médico do Hospital Albert Einstein, onde Faustão encontra-se internado desde o início do mês de agosto, revelou que o apresentador aguarda na fila de espera para transplante de coração. Com a repercussão do caso, muitos internautas buscam saber qual é o valor da fortuna de Faustão.