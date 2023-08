Filho de Faustão tranquiliza fãs sobre saúde do pai: 'Está bem'

João Silva, filho do apresentador Faustão, tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde do pai. Ao sair do Hospital Albert Einstein nesta segunda-feira, 21, João conversou com a equipe da CNN. "Ele está bem, passei a noite com ele. Agradecemos o carinho de todos", disse.



Neste domingo, 20, o Hospital Israelita Albert Einstein divulgou que o estado de saúde do apresentador piorou, e ele precisa de um transplante do coração. Faustão está em cuidados intensivos, fazendo diálise e tomando medicamentos para auxiliar o coração.