Faustão é incluído na fila para transplante de coração

O apresentador Fausto Silva, de 73 anos, teve piora no quadro clínico e foi incluído na fila de transplante de coração. A informação foi divulgada pelo colunista Flavio Ricco, que teve acesso ao boletim médico do Hospital Israelita Albert Einstein na noite deste domingo (20). Faustão está internado desde o dia 5 de agosto para tratamento de insuficiência cardíaca.



Ainda de acordo com o boletim, o apresentador está em diálise e precisa de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração. Por conta do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco.