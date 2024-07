NÃO FOI FIEL

Filho de Hebe Camargo faz críticas a filme sobre a apresentadora: ‘Desagradável’

O Filho de Hebe Camargo, Marcello, fez duras críticas ao filme ‘Hebe – A Estrela do Brasil‘, lançado em 2019. De acordo com ele, o longa-metragem, que retrata a vida da apresentadora brasileira, não abordou a imagem de sua mãe como ela realmente era.

Em entrevista ao podcast ‘Tagarelando‘, Marcello disse que a obra representou Hebe quase como ‘alcoólatra e vulgar’, sendo totalmente o oposto de sua personalidade. “Fiquei muito desgostoso porque o filme é a antítese da Hebe, porque tudo que ela não fazia na vida real, no filme ela fazia”, iniciou o herdeiro da artista.

Em seguida, Marcello Camargo explicou que deu seu depoimento à produção do filme, mas que só teve acesso à obra após o lançamento. “Beber uísque ela odiava, beber no camarim jamais. Jogar microfone no chão nunca existiu. Deixar o público esperando? Minha mãe tinha respeito pelo público. A roteirista pegou o depoimento de várias pessoas, inclusive o meu, e eu só vi o filme pronto e para mim foi uma desagradável surpresa”, lamentou.