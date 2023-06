Filho de Hebe Camargo vende coleção de carros da mãe e entrega Mercedes branca a apresentadora

O filho de Hebe Camargo, Marcello Camargo, decidiu vender a coleção de carros da mãe e, nesta quinta-feira, 15, entregou as chaves de uma Mercedes-Benz branca à apresentadora Gardênia Cavalcanti, da Band. O carro, de modelo S65 AMG, era um dos preferidos de Hebe, que morreu em 2012, e o último que ela comprou.



A informação da venda foi confirmada pela assessora de imprensa de Gardênia. Marcello fechou a venda com um selinho, um dos gestos mais relembrados da mãe. A compradora publicou fotos nos stories do Instagram mostrando que estava na antiga casa de Hebe, em São Paulo.