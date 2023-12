Filho de Zezé di Camargo defende a mulher após Graciele Lacerda assumir perfil fake contra a família

Igor Camargo, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda. Crédito: Redes sociais

O filho de Zezé di Camargo, Igor Godoi, 29 anos, saiu em defesa da esposa após a esposa do pai, Graciele Lacerda, 43, assumir no Domingo Espetacular, da TV Record, que é a dona do perfil falso que atacou a família Camargo na internet.



Graciele venceu , Amabylle Eiroa, 28, esposa de Igor, na Justiça, que obrigou a jovem a apagar todas as postagens relacionadas ao assunto que citavam a mulher de Zezé, além de ser foi proibida de falar sobre o assunto.

O filho de Zezé disse que tentaram resolver a história entre os familiares, mas que a esposa não podia falar do assunto. "A gente tentou resolver isso internamente desde junho deste ano, mas não conseguimos. No começo, a Graciele negou sequer ter conhecimento do perfil fake. Depois ela falou que tinha conhecimento, mas não usava mais. Agora a história é que todo mundo conhecia".

"Se não foi você, me traz o nome de quem foi. Não vem com essa mentira de que a Amabylle e a mãe tinham acesso às suas coisas, porque é mentira. Se não foi você, foi alguém da sua equipe na época. Eu quero nomes, falaram da minha família. A gente pode unir forças, também é a sua família. Mas a sua tática não é essa: é vir com um processo criminal para cima da Amabylle e falar publicamente depois que ela não pode se pronunciar [pela decisão judicial]", disse.