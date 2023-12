Filho mais velho de Gisele Bündchen faz 14 anos e chama atenção pela altura

Gisele Bündchen comemorou o aniversário de 14 anos do primogênito, Benjamin, fruto de seu relacionamento com Tom Brady, nesta sexta-feira, 8. Nas redes sociais, ela homenageou o filho e destacou a altura dele.



"Feliz aniversário para o menino mais doce! Você tem um coração gigante e me sinto muito sortuda por poder aprender com você todos os dias. Te amo muito! Obs. Um dia seu bebê ficará tão alto quanto você e você não estará pronta para isso", escreveu a modelo no Instagram.