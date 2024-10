CARREIRA NA MODA

Filhos gêmeos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert desfilam na SPFW

Ambos são agenciados pela WAY Model, empresa que também gerencia Alinne Moraes, Grag Queen, Cintia Dicker e Alessandra Ambrósio. Eles possuem perfis no Instagram, que são voltados para as fotos da agência.