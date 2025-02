HONRARIA

Filme brasileiro com Rodrigo Santoro vence o Urso de Prata no Festival de Berlim

Evento é considerado um dos mais importantes do cinema mundial; 'O Último Azul' levou ainda mais dois prêmios paralelos

O filme brasileiro O Último Azul, dirigido por Gabriel Mascaro, levou o Urso de Prata neste sábado (22) na 75ª edição do Festival de Berlim. A honraria é o segundo maior prêmio do festival, concedido pelo grande júri. >

O longa-metragem também levou outros dois troféus: o Prêmio do Júri Ecumênico, concedido a produções que abordam questões espirituais e sociais, e o Prêmio do Júri de Leitores do Berliner Morgenpost, oferecido por leitores do jornal alemão.>