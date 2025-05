RAINHA DO ROCK

Filme Rita Lee: Mania de Você estreia quinta (8) no Max

Rita Lee deixou uma carta inédita para o marido e os filhos que é lida no documentário

Com participação ativa da família e a presença de grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil e Ney Matogrosso, Rita Lee: Mania de Você combina emoção, intimidade e contexto histórico para traçar uma linha do tempo afetiva da vida e obra da artista. O documentário que entra no catálogo do Max é uma produção Mandarina Contenidos e conta com direção de Guido Goldberg.>