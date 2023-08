Filme sobre a vida de Claudinho e Buchecha, ganha trailer; veja

Cinebiografia da dupla de funkeiros, Nosso Sonho, A História de Claudinho e Buchecha chega aos cinemas no dia 21 de setembro. O primeiro trailer saiu nesta segunda (28) para que os fãs já possam ter um gostinho do que vem por aí. Além de muita música e nostalgia, o vídeo destaca a importância da amizade na trajetória de sucesso da dupla. Veja abaixo:

O longa, protagonizado por Juan Paiva e Lucas Penteado, conta a história que muita gente ainda não sabe sobre Claudinho e Buchecha, desde a infância humilde no bairro de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, até a fama nacional.

O público também vai descobrir como foram compostas algumas das canções mais icônicas da dupla, que marcaram gerações e são emblemáticas na cena musical até hoje, como Só Love, Rap do Salgueiro, Quero te Encontrar, Fico Assim Sem Você, que serão relembradas nas vozes dos protagonistas Lucas Penteado e Juan Paiva, que interpretam Claudinho e Buchecha, respectivamente.

No elenco se destacam Tatiana Tibúrcio e Nando Cunha, que interpretam Dona Etelma e Souza, os pais do Buchecha; Lellêzinha e Clara Moneke, que vivem Rosana e Vanessa, as namoradas dos músicos; e Vinicius “Boca de 09” e Gustavo Coelho, que fazem Claudinho e Buchecha na infância, respectivamente.