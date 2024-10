CINEMA

Filme sobre Aleixo Belov emociona público na pré-estreia em Salvador

A exibição do curta-metragem foi fechada para convidados

Da Redação

Publicado em 25 de outubro de 2024 às 15:48

Filme sobre Aleixo Belov é dirigido por Tiago Abubakir Crédito: Divulgação

O documentário "Belov: Uma Vida no Mar", dirigido pelo cineasta Tiago Abubakir, teve sua pré-estreia na noite desta quinta-feira (24), no UCI Orient do Shopping Barra, em Salvador. A exibição do curta-metragem foi fechada para convidados, reunindo amigos, familiares, autoridades e admiradores do maior velejador do país, Aleixo Belov.

Aleixo Belov deu cinco voltas ao mundo, sendo três em solitário, navegando pela Passagem Noroeste, no Alaska, e atravessando o temido “Estreito do Drake” para chegar à Antártida. Em suas viagens, conheceu muitas culturas, ganhou muitos presentes, foi reconhecido por seus feitos, principalmente por construir do zero o veleiro Três Marias, com quem navegou por todos os mares e oceanos. Todo esse legado pode ser visto no Museu do Mar, fundado pelo próprio Belov para difundir a cultura náutica e ser um pólo de discussão da preservação do meio ambiente.

Belov, sempre irreverente, afirmou que se sentiu como uma estrela ao assistir o filme: “Me senti uma estrela de cinema! Eu nunca imaginei que um dia minha história chegaria aos cinemas. Esse filme nunca foi planejado em minha vida. Só sei que, aos 17 anos, me deram um óculos e eu não sabia bem para que servia. Era um óculos de mergulho. E eu fui mergulhar e me apaixonei pelo mar. Aí resolvi que precisava construir um veleiro para atravessar todos os oceanos”, brincou Belov.

Pré-estreia foi fechada para convidados Crédito: Divulgação

O diretor Tiago Abubakir destacou a responsabilidade de reunir um acervo de imagens para contar a história de Belov. “Usamos muitas imagens do acervo da Fundação Aleixo Belov, muitas filmagens feitas por Leonardo Papini durante as viagens. A história de Belov é muito rica e ele é uma figura icônica e uma referência. Retratar a vida de alguém tão inspirador foi um privilégio. Queríamos mostrar a conexão profunda que ele tem com o mar e o quanto ele inspirou e ainda inspira todos nós. Esse filme não somente documenta e informa, ele eterniza e homenageia a biografia de aleixo belov. Ele tem um legado incomparável”, afirmou o diretor.

Larissa Nabuco, diretora executiva da Fundação Aleixo Belov, também estava presente e destacou a importância do filme para a preservação da cultura náutica e do legado de Aleixo. “Esse documentário se alinha muito com a missão da Fundação Aleixo Belov, que é a de contar a história de uma pessoa que é apaixonada pelo mar e de preservar o meio ambiente. O documentário é um presente para todos que amam o mar. É uma obra que não só retrata as aventuras, mas também o espírito visionário de Aleixo, que desde jovem sonhava em explorar o mundo. Ele nos lembra da imensidão do mar e da riqueza cultural e ambiental que precisamos preservar”, disse Larissa.