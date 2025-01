É AMANHÃ

Filtros do Instagram acabam nesta terça (14); veja como salvar seus efeitos

A Meta anunciou essa mudança em agosto de 2024, como parte de uma reestruturação financeira

Os filtros criados por usuários no Instagram serão removidos permanentemente nesta terça-feira (14). A Meta anunciou essa mudança em agosto de 2024, como parte de uma reestruturação. O fim desses efeitos de realidade aumentada (RA) afeta especialmente os criadores de conteúdo que ganham dinheiro com suas criações.

O que acontece com minhas fotos e vídeos?

De acordo com a Meta, as fotos e vídeos que já foram postados com filtros de terceiros antes do dia 14 de janeiro continuarão acessíveis para visualização no feed, Reels e Stories. Portanto, os conteúdos já publicados não serão afetados pela remoção dos filtros.