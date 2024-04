GRAND FINALE

Final do BBB 24: como vai ser? Veja programação

Com o fim próximo do BBB 24, a Globo já preparou uma programação para o último episódio do reality; confira como será desenrolamento com os brothers

Jornal O Povo

Publicado em 16 de abril de 2024 às 18:47

BBB 24 Crédito: Globo

A final do Big Brother Brasil (BBB 24) acontece nesta terça-feira (16). Já a programação que envolve o último episódio do programa vai além da declaração do grande vencedor da 24ª edição do reality show.Davi, I

sabelle e Matteus estão competindo pelo prêmio milionário, com o início do programa marcado para as 22h25 (horário de Brasília). Durante o programa - no qual já foi anunciado que não haverá apresentações musicais - o grande foco será mostrar toda a história em torno dos 99 dias de reality.

A Globo já anunciou que durante o programa ao vivo todos os 23 participantes do BBB 24 irão participar da final. Pela primeira vez na história, até mesmo aqueles que foram expulsos, ou desistiram do programa, poderão participar da final, caso de Wanessa Camargo e Vanessa Lopes, respectivamente.

BBB 24: programação detalhada da final

A final do BBB 24 está prevista para começar nesta terça-feira (26), a partir das 22 horas e 25 minutos (horário de Brasília), após a novela "Renascer". O programa deve contar a trajetória desde seu início no dia 8 de janeiro, passando sobre a inclusão do "puxadinho" - no qual tem dois representantes na final - passando pelas brigas, até a formação do top três.

Com a declaração do grande vencedor e toda sua comemoração, os brothers irão participar do Bate-Papo BBB, com Ed Gama e Thais Fersoza no Gshow.

BBB 24: dia seguinte

Conhecido pelos participantes como "dia 100" - alusão ao centésimo dia desde sua estreia - irá reunir todos os participantes da edição. Iniciando às 17h com o Prêmio Gshow BBB. Conheça a premiação.

17h - Prêmio gshow BBB A premiação irá agraciar os melhores momentos da temporada. Com a participação de todos os brothers da edição de 2024 do BBB, vai contar com as seguintes categorias: melhor destempero, maior tempo de tela, a fanfic da edição, a treta mais subterrânea, momento absolute cinema, shipp e meu protagonista da história.

Os internautas poderão selecionar os vencedores de cada categoria através de uma votação no Gshow que será aberta logo após o encerramento da edição ao vivo da final na terça-feira (16).