Globo abre inscrições para o 'BBB 25'; veja como participar

Pela primeira vez, as inscrições do BBB 25 serão feitas somente em duplas

Com o BBB 24 na reta final, as inscrições para a próxima edição estão abertas. Pela primeira vez, as inscrições do BBB 25 serão feitas somente em duplas: estão inclusos familiares ou amigos próximos. As inscrições podem ser feitas aqui.