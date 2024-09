PRESA EM INVESTIGAÇÃO

Fiuk se manifesta, e fãs veem indireta para prisão de Deolane Bezerra

Deolane teve a prisão preventiva decretada no âmbito de uma operação policial contra lavagem de dinheiro e práticas de jogos ilegais

Fiuk evitou falar diretamente sobre a prisão da advogada Deolane Bezerra, mas utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (4) para refletir sobre 'desejar o bem', o que muitos fãs viram como uma indireta para a situação vivida pela influenciadora.

Fãs levantaram rumores de um affair entre Fiuk e Deolane no início do ano, mas uma briga acabou a relação entre os dois.

O filho de Fábio Junior falou que é importante fazer o bem e aprender com todos.

"A gente não pode esquecer, cara, vai parecer um papo muito de Jesus, assim, por mais que eu ame muito Jesus, mas no final das contas a gente é tudo uma coisa só, sabe? Então, a gente não pode esquecer disso. Temos que aprender com os nossos seres. A gente tem que evoluir e torcer para a gente dar certo, cara. Não esquecer de plantar coisa boa, né, gente?", completou.

Deolane teve a prisão preventiva decretada no âmbito de uma operação policial contra lavagem de dinheiro e práticas de jogos ilegais em Recife, Pernambuco. Segundo relato de sua irmã, Dayanne Bezerra, nas redes sociais, foram apreendidos valores em dinheiro e relógios de Deolane.

"Doutora Deolane" ganhou fama nacional durante seu relacionamento com MC Kevin, que morreu em 2021, após cair do quinto andar de um prédio. Ela teve um sucesso meteórico nas redes sociais e hoje tem mais de 20 milhões de seguidores no Instagram.