Flávia Alessandra nega 'golden shower' em Otaviano Costa: ''Não é o nosso caso''

A participação de Flávia Alessandra e Otaviano Costa no programa Sobre Nós, de Sabrina Sato e Marcelo Adnet, deu o que falar. Uma declaração da atriz sobre a prática do "golden shower" durante a intimidade virou um dos assuntos mais comentados no Twitter nesta segunda-feira (11). Flávia negou que faz xixi no esposo durante o ato sexual.