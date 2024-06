CACHOEIRA

Flica 2024 é lançada com tema 'O mundo da literatura em festa'

A 12ª edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) foi lançada oficialmente nesta terça-feira (25) pelo governador Jerônimo Rodrigues, durante a cerimônia de transferência da sede do Governo do Estado para Cachoeira. Neste ano, o evento vai acontecer entre os dias 17 e 20 de outubro e terá cinco espaços principais e diversos: Tenda Paraguaçu, Fliquinha, Geração Flica, Intervenções Artísticas e Programação Variada.

A festa, que é o maior evento literário do Norte/Nordeste, será realizada pela Secretaria de Cultura do Estado (Secult-BA) em parceria com Secretaria Estadual da Educação (SEC) e a Fundação Hansen Bahia. Todos os acessos são gratuitos e de indicação etária livre, com acessibilidade, tradução de libras e audiodescrição.