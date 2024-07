EM MUCUGÊ

Fligê 2024 terá shows de Larissa Luz, Mariene de Castro e Filhos de Jorge

Evento será realizado entre os dias 24 e 28 de julho

Da Redação

Publicado em 9 de julho de 2024 às 13:01

Fligê 2024 Crédito: Divulgação

A Feira Literária de Mucugê 2024, com o tema Memórias e trilhas das Letras Diamantinas, vai trazer para a edição deste ano várias A Feira Literária de Mucugê 2024, com o tema Memórias e trilhas das Letras Diamantinas na de Mucugê e da Vila de Igatu, na Chapada Diamantina da Bahia.

Entre os dias 24 e 28 de junho, o público vai poder curtir diversas mesas literárias, como a do escritor Itamar Vieira Junior, autor de sucesso com obras como "Torto Arado", e o cantor e compositor Rubel, abordando a interseção entre palavras e música. O encontro será no dia 25 de julho, às 20h, na Praça dos Garimpeiros.

Para quem quiser curtir shows, terá a cantora Larissa Luz, assim como também Mariene de Castro e Roberto Mendes, que prometem encantar o público com o show Maria da Canção. Outra artista que estará no evento será Luna Vitrolira, com "Aquenda – O amor às vezes é isso". A programação inclui ainda a apresentação dos Filhos de Jorge.

Com o tema “Produção literária das Lavras Diamantinas: imagens e relevos da literatura da Chapada Diamantina” e participação de Décio Cruz, Heloísa Prazeres, Aleilton Fonseca e mediação de Elton Becker, a mesa vai acontecer no dia 26 de julho, às 14h.

Já a Mesa Escritas de Pai Inácio: o rei da Chapada Diamantina, traz os autores Gildeci de Oliveira Leite, Mirandí Oliveira, Jorge Firdauz, Emílio Tapioca, com mediação de Filismina Fernandes Saraiva, para debater o imaginário e as histórias em torno desse personagem que habita a cultura da Chapada Diamantina no dia 28 de Julho, às 9h.

Em 2024, o FligêCine, com curadoria de Andréia Almeida, traz a Sessão Diamantina especialmente dedicada a filmes que trazem cenários e temáticas da região, como "Brilhos da chapada: Contos dos garimpos de Diamantes", com presença da diretora Iris Verena; “Cascalho”, de Tuna Espinheira; e Chica, de Andréa Guanaes, com a presença do elenco.

A Feira Literária de Mucugê 2014 possui patrocínio do Governo do Estado da Bahia e do Ministério da Cultura através de emendas parlamentares. Para acompanhar todas as novidades, acompanhe os perfis da Fligê no Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e no nosso site.