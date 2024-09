RIO DE JANEIRO

Flora Gil e Janja discutem G20 Social durante café da manhã com Gilberto Gil

Flora Gil recebeu a primeira-dama, Janja da Silva, e o secretário-executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, para um café da manhã nesta sexta-feira (13), no apartamento da família Gil, no Rio de Janeiro. O encontro, que também contou com a presença de Gilberto Gil, teve como tema principal o G20 Social, encontro anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a 18ª Cúpula do G20, na Índia, no ano passado, quando assumiu a presidência temporária do grupo.

O objetivo do G20 Social é ampliar a participação de atores não governamentais nas discussões e decisões do G20, com foco em temas como justiça social, combate à pobreza e mudança climática. Este evento será realizado de 14 a 16 de novembro, no Rio de Janeiro, às vésperas da cúpula do G20, marcada para os dias 18 e 19 do mesmo mês, e contará com a participação de 19 países membros, além da União Africana e da União Europeia, que respondem por cerca de 85% do PIB mundial, 75% do comércio internacional e 2/3 da população mundial. Será a primeira vez que o Brasil ocupa essa posição na história do grupo, no formato atual.