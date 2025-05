ALÔ ALÔ

Forró, festa e mais: Arraiá do Alô Alô movimenta Salvador e dá largada à temporada junina

Arraiá terá um buffet especial assinado pelo chef Vini Figueira

Alô Alô Bahia

Publicado em 10 de maio de 2025 às 08:00

O evento será realizado no Cerimonial Conceição da Praia Crédito: Divulgação

Em 2025, a temporada mais amada do Nordeste começa mais cedo, no coração de Salvador. No próximo dia 16, o portal Alô Alô Bahia realiza o seu primeiro Arraiá, reunindo personalidades, parceiros e convidados em uma celebração que homenageia a força da cultura nordestina — com direito a muito forró, comida típica e figurino temático.>

O evento será realizado no Cerimonial Conceição da Praia, um espaço histórico no bairro do Comércio, anexo à igreja de mesmo nome. O cenário é perfeito para dar o tom da noite: uma mistura de tradição e sofisticação que marca a identidade do portal de notícias, conhecido também por movimentar a cidade com festas e eventos especiais.>

No palco, Elba Ramalho — uma das maiores intérpretes da música nordestina — promete comandar a noite com clássicos do forró e um repertório que emociona gerações. “São João é forró. São João sem forró não é São João”, resume a artista, que vem embalada por décadas de estrada e paixão pelas festas juninas.>

O Arraiá terá um buffet especial assinado pelo chef Vini Figueira, drinques exclusivos preparados pelo Clube Bar e cenografia imersiva criada pela Cenograph, com elementos típicos e atmosfera festiva. A produção e assessoria do evento ficam por conta de Almir Júnior e Marcelo Gomes.>

Homenagem no Rio>

Roberto Badaró Crédito: Divulgação

O médico e pesquisador Roberto Badaró foi homenageado nesta quinta-feira (8) com o título de “Pesquisador Emérito”, concedido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), no Rio de Janeiro. A homenagem, que aconteceu durante a entrega do Prêmio Almirante Álvaro Alberto para a Ciência e Tecnologia, reconhece décadas de dedicação do baiano à ciência brasileira, com destaque para sua contribuição nos campos da infectologia, imunologia e saúde pública. “Receber o título é, para mim, uma honra imensa e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade renovada. A ciência sempre foi um ato de serviço. Ao longo da minha trajetória, estive comprometido não apenas com o avanço do conhecimento, mas com o impacto real que ele pode ter na vida das pessoas — especialmente naquelas mais vulneráveis”, disse Badaró.>

Cerimônia solene>

ACM Júnior, José Ronaldo e ACM Neto Crédito: Divulgação

A Câmara Municipal de Feira de Santana realizou, nesta quinta-feira, uma cerimônia solene para homenagear três gerações da família Magalhães, reconhecendo a contribuição política e social para a Bahia e para o Brasil. As honrarias foram entregues a Antônio Carlos Magalhães (in memoriam), ao ex-senador ACM Júnior e ao ex-prefeito de Salvador ACM Neto. O evento foi proposto pelo vereador Luiz Augusto de Jesus, o Lulinha da Gente (União Brasil). Durante a solenidade, ACM Neto foi homenageado duas vezes: com o título de Cidadão Feirense e com a Comenda Maria Quitéria.>

Festa de samba>

O Grupo Onda anunciou a realização de uma festa voltada para o universo do samba. Trata-se da Sambei, que será realizada no dia 20 de julho, em Salvador, com shows de Gloria Groove, Menos é Mais e Dilsinho. O local do agito só será divulgado no dia 13 de maio, mesma data em que começa a venda de ingressos.>

Destaque da semana>

Laíse Brito Crédito: Divulgação

A psicóloga Laíse Brito transformou sua trajetória de superação em inspiração para novos negócios. Após custear a própria graduação com a venda de roupas em Salvador, ela deu um passo além no empreendedorismo: inaugurou em janeiro a Baobá Saúde, clínica que alia atendimento especializado à promoção da saúde física e mental de populações minorizadas — como negros, indígenas e LGBTQIAP. “A psicologia ainda está muito distante, muito dentro dessa lógica burguesa. O principal objetivo é aproximar esse cuidado da pessoa negra, indígena e LGBTQIAP+“, afirmou Brito em entrevista ao site da Pequenas Empresas & Grandes Negócios. “Estamos falando de Salvador, que é o segundo lugar com maior população negra depois da África". >

Evento imobiliário>

O mercado imobiliário baiano se reúne no próximo dia 29 de maio, a partir das 19h, para cerimônia de entrega do 28º Prêmio Ademi. O evento, para convidados, será realizado no Cerimonial Sollar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória.>

Parabéns pra você>