REATARAM?

Funcionário de loja flagra Yuri chamando Iza de 'amor' em ligação de vídeo, diz Leo Dias

Casal se separou devido à traição do jogador

Da Redação

Publicado em 26 de agosto de 2024 às 19:24

Yuri Lima e Iza Crédito: Reprodução

O funcionário de uma loja de shopping no Rio de Janeiro flagrou o jogador de futebol Yuri Lima chamando Iza de "amor" durante uma chamada de vídeo. O atleta estaria no local para comprar um presente para a cantora. O casal rompeu em julho após uma traição. As informações são do portal Léo Dias.

O jornalista informou que não há confirmação se os dois reataram, mas, no início do mês, a assessoria informou que Yuri voltou a frequentar a casa da artista para acompanhar a gestação. Os dois serão papais de Nala e a previsão de nascimento da bebê é em setembro.

Após a divulgação da notícia, diversos fãs deixaram comentários na última publicação de Iza. A maioria reclama do possível retorno do casal. "Saber que te defendemos e você volta com o macho! Oloco, Iza", disparou um seguidor. "Mulher, tô com vergonha de ter batido boca com o povo, aí tu pega e volta mana?", brigou outro.

Até a última atualização da matéria, nenhum dos envolvidos se pronunciou publicamente.

Relembre o caso

A cantora Iza anunciou o fim do seu relacionamento com o jogador Yuri Lima. A relação acabou por uma traição do jogador do Mirassol. Em seu perfil do Instagram, a cantora publicou um vídeo onde comunica aos fãs e seguidores sobre o término. "Eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal", contou.

"Eu tô bem na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito. E também quero pedir para respeitarem o meu momento, porque isso é tudo que eu vou falar: ele me traiu, ele mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado antes de ficar comigo", revelou a cantora, na época.

Diversos artistas prestaram apoio à cantora Iza após ela expor que foi traída pelo namorado, Yuri Lima, enquanto está gravida. A comoção foi tão grande que até Maria Bethânia, conhecida por se manter longe de polêmicas, fez um post para a carioca. A cantora baiana publicou, no próprio feed, uma foto com Iza e escreveu na legenda "Iza Iza Iza. Viva sua força e sua beleza!".

No último dia 22 a cantora foi a grande atração da festa de comemoração dos 126 anos do Vasco da Gama, seu time de coração, realizada no Rio de Janeiro. Entre uma música e outra, enquanto conversava com os fãs, a cantora foi surpreendida por um coro inesperado: "Ei, Yuri, vai tomar no c…", cantavam os torcedores, contra o jogador Yuri Lima.