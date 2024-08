BRINCADEIRINHA...

Público xinga Yuri Lima durante festa do Vasco e IZA não esconde risada; assista

Com a pequena Nala na barriga, a cantora IZA esteve nesta quarta-feira (21) na festa de aniversário de 126 anos do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Na ocasião, os torcedores do time ovacionaram a artista e protagonizaram uma situação embaraçosa.

Convidada para cantar no evento do clube que é torcedora, IZA estava conversando com o público no palco, quando escutou gritos da plateia sobre o ex, Yuri Lima: "Ei, Yuri, vai tomar no cu".