CENTRO HISTÓRICO

Fundador dos Racionais MC’s, KL Jay se apresenta neste domingo em Salvador

O artista é uma das atrações do "Big Shake", realizado no Pelourinho

Gilberto Barbosa

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 17:00

Line-up do Big Shake, que acontece neste domingo (7) Crédito: Divulgação

Um dos fundadores do Racionais MC’s, o DJ KL Jay é uma das atrações da quinta edição do ‘Big Shake’, que será realizado neste domingo (7), às 16h. O show acontecerá na cobertura do restaurante Mãe Comida Afetiva, localizado na Casa do Carnaval, no Pelourinho. Os ingressos custam R$ 40 e podem ser comprados pela plataforma Shotgun.

O evento é idealizado pelo músico paulista em parceria com dois DJ’s soteropolitanos: DJ Leandro Vitrola e DJ Raiz. O ‘Big Shake’ celebra a musicalidade brasileira com influências dos ritmos das Américas e da África. No local também se apresentam os DJs Preto JB e Nate Monaco, além do DJ Pureza, parceiro de Raiz no grupo baiano Ministereo Público Sound System.

Confira a programação do evento:

Big Shake: domingo, 7 de setembro, às 16h

Local: Restaurante Mãe (Casa do Carnaval da Bahia) - Praça Ramos de Queirós, s/n - Pelourinho