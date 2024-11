CINEMA

'Game of Thrones': Filme está em desenvolvimento, diz CEO da HBO

Ele também confirmou que uma série derivada sobre Jon Snow não está mais em desenvolvimento

Um filme ambientado no universo de Game of Thrones está em desenvolvimento. O projeto conta com participação de George R.R. Martin, autor dos livros que inspiraram a série de sucesso. A informação foi confirmada por Casey Bloys, CEO da HBO e do Max, em um evento de imprensa realizado na terça-feira, 12.

O possível longa-metragem está em fase inicial na Warner Bros., liderada pelos chefes de estúdio Michael DeLuca e Pamela Abdy. "Eles vão desenvolver a ideia. Vamos ver se é bom. Vamos ler os roteiros junto com eles. Acho que pode ser divertido e interessante. Quer dizer, esse é o ponto do desenvolvimento, ver se há uma história que vale a pena estar nos cinemas e ser um grande espetáculo. Acho que seria divertido", disse Bloys.

Mas também adiantou que a ideia não havia sido completamente descartada. "Pode haver um momento no futuro em que retornaremos a isso, mas no momento, não. Está firmemente na prateleira", completou o intérprete de Jon Snow.

Bloys ainda comentou sobre as críticas feitas por George R. R. Martin à segunda temporada de A Casa do Dragão, série adaptada de seu livro Fogo & Sangue. Na ocasião, o autor deixou claro que não concorda com as mudanças feitas na trama por Ryan Condal, cocriador e showrunner da série. No mesmo dia, Martin apagou a postagem de seu blog.