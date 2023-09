Ganhadora do Oscar, Viola Davis virá a Salvador em novembro

Ganhadora do Oscar por "Um Limite Entre Nós" - e tantos outros prêmios, como Emmy, BAFTA e Grammy - a atriz Viola Davis é mais uma confirmada no Liberatum Brasil, em Salvador, entre os dias 3 e 5 de novembro. Há um ano, a estrela de Hollywood esteve no país, onde visitou Lázaro Ramos e Taís Araújo.

A fundação global multidisciplinar de diplomacia cultural Liberatum promete sediar na capital baiana um festival cultural histórico e marcante. A escolha da Bahia, o estado mais africano do Brasil, não foi à toa, claro, assim como Salvador, a maior população afrodescendente do mundo fora do continente africano, com mais de 80% da sua população de origem africana.