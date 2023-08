Festival internacional em Salvador vai reunir Naomi Campell e diversos famosos

O festival internacional Liberatum vai desembarcar no Brasil pela primeira vez, e escolheu Salvador para sediar primeira edição. Entre os dias 3 e 5 de novembro, o evento será gratuito e aberto ao público.



Na edição soteropolitana, diversos famosos do país e do mundo irão vir à capital baiana, como a supermodelo Naomi Campbell, além da cantora Debbie Harry, e personalidades importantes do Brasil, como Lázaro Ramos, Taís Araújo, Alcione, entre outros.