NOITE DA PIZZA

Gente como a gente! Com vassoura em mãos, Ivete limpa a casa após noite com a família

A própria Ivete já tinha compartilhado que a irmã Cynthia tinha ficado responsável por lavar a louça

Nos stories do Instagram, a cantora é flagrada varrendo a cozinha com cuidado para recolher todo o lixo que acumulou no espaço. Depois, ela lava um pano para passar no chão.