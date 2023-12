'Gente fazendo amor na plateia', relembra Paul McCartney sobre show no Brasil em 1990

Paul McCartney no Clube do Choro, em Brasília. Crédito: Divulgação

Admirador declarado do Brasil, o cantor e compositor Paul McCartney foi o entrevistado do programa Conversa com Bial nesta sexta-feira (1º) e falou sobre a sua conexão e relação de carinho com o público brasileiro.



Durante o bate-papo com Pedro Bial, o artista britânico ressaltou as belezas brasileiras e contou que os Beatles nunca se apresentaram no país pois, na época, seguiam as orientações dos produtores. "Nós adoramos o Brasil. É um país lindo e as pessoas são muito lindas (...) É uma grande conexão. É sempre ótimo ir ao Brasil", enalteceu Paul.

O autor de sucessos como "Let It Be", "Here Comes the Sun" e "Hey Jude" relembrou ainda uma situação bem inusitada que aconteceu durante a sua primeira apresentação no Brasil, em abril de 1990, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. "O que mais gostei é que haviam pessoas da minha equipe na multidão, que disseram que havia gente fazendo amor na plateia. Eu não vi, mas eu gostaria de ter visto isso", contou. Na ocasião, ele reuniu um público recorde de 184 mil pessoas durantes duas noites de apresentações.