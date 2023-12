Gil Brother Away, ex-humorista do Hermes e Renato, morre aos 66 anos

Jaime Gil da Costa, popularmente conhecido como Gil Brother Away, morreu aos 66 anos. Crédito: Reprodução/ Instagram

O humorista Gil Brother Away morreu aos 66 anos, na madrugada desta segunda (4), no Rio de Janeiro. Jaime Gil da Costa, ficou conhecido por ter participado do grupo humorístico Hermes e Renato da emissora MTV Brasil, onde trabalhou durante seis anos. A informação da morte foi confirmada pelo sobrinho do humorista em postagem no Instagram.



Gil Brother enfrentava cânceres de próstata e bexiga após ter sofrido um AVC (acidente vascular cerebral) há seis meses. Ele estava internado no Hospital Eduardo Rabello, em Senados Vasconcelos. A família aguarda a liberação do corpo e planeja fazer o velório amanhã, na cidade de Magé, no Rio de Janeiro.

"A notícia não é boa. O nosso querido Away veio a falecer. Faleceu ontem, às 22h, mas conseguiram falar com a gente hoje cedo. Eu vim pra cá no hospital fazer todo o trâmite", informou William Passos, o sobrinho do humorista.

O AVC

Há seis meses, William foi chamado pelos vizinhos de Gil Brother Away em Petrópolis, no Rio de Janeiro, sob o alerta que o tio aparentava estar desorientado. Ao chegar na residência, o sobrinho do artista o encontrou caído no chão. Após a longa internação, Gil Away passou a morar na casa do sobrinho, em Magé. Porém, cerca de 20 dias depois, o humorista voltou a ficar hospitalizado após a descoberta de uma grave pneumonia.

Away mal se recuperou da infecção que se instalava nos pulmões e teve uma terceira nova internação no espaço de um mês em virtude da descoberta do câncer de próstata e bexiga.

Humor