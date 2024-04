ANGUSTIADO

Gil do Vigor chora ao ver vídeo desesperado de Alane após eliminação do BBB 24

Minutos depois após o anúncio da sua eliminação, Alane ficou completamente abalada e até se agrediu em um momento de desespero no BBB 24. A cena foi bastante comentada nas redes sociais e Gil do Vigor se pronunciou.

"Quando Sarah [Andrade, também do BBB 21] saiu do programa, me senti a pior pessoa do mundo. E sentir isso é muito ruim, porque você se sente ruim, mau. E ver essa menina sentir isso, falar isso. Ela não é uma pessoa ruim, gente. Como a pressão, como as coisas são difíceis. Não, Alane, não fique assim, menina. Ô meu Deus, gente", disse.