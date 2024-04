FINAL VEM AÍ

Finalistas do 'BBB 24' celebram com espumante e ajustam estratégias para a grande final

A celebração ocorreu após a saída de Alane

Estadão

Publicado em 15 de abril de 2024 às 09:13

Finalistas BBB 24 Crédito: Globo

Na madrugada desta segunda-feira, 15, os finalistas do BBB 24, Davi, Isabelle e Matteus, celebraram com um brinde de espumante à chegada ao Top 3 do programa.

A celebração ocorreu após a saída de Alane, a última eliminada antes da final. Alane saiu do BBB enfrentando Matteus e Isabelle no último paredão.

Davi, Isabelle e Matteus assistiram a vídeos que recapitulavam suas trajetórias no BBB 24 e depois dirigiram-se à despensa para um momento especial de celebração. Receberam um espumante, marcando oficialmente sua entrada no Top 3 do programa. "Ver nossa jornada assim, tudo compilado, é emocionante", comentou Isabelle.

Davi, ao abrir a garrafa, refletiu: "Cada passo que demos aqui está registrado nesses vídeos. É um lembrete do quanto lutamos para chegar até aqui." Matteus acrescentou, "Isso mostra o quanto nós crescemos e o quanto ainda temos para mostrar na final."

O trio então brindou à sua permanência e às experiências compartilhadas. "Chegar ao Top 3 é uma prova de nossa resistência e dedicação", celebrou Matteus.

Preparativos e projeções para a grande final

Davi, Isabelle e Matteus se preparam para os últimos desafios e falaram sobre as suas expectativas para o encontro com o apresentador Tadeu Schmidt. "Terça-feira a gente vai ver o Tadeu frente a frente", compartilhou Davi.

"O cara estava na televisão, e agora vai estar na nossa frente," comentou Matteus. Durante uma conversa mais introspectiva, Davi refletiu sobre a proximidade de realizar um grande sonho: "Você está a um passo do seu sonho, cara. Eu estou a um passo do meu sonho. Uma parada que eu quis viver".

Isabelle também reforçou a importância de estarem prontos para o que vem a seguir. "Não podemos subestimar o que vem por aí".

Isabelle e Matteus refletem sobre trajetória

Dentro do Big Brother Brasil, o relacionamento entre Matteus e Isabelle passou de conflitos para momentos de carinho. "Nunca pensei que chegaria tão longe com alguém que inicialmente não estava no meu pódio", disse Isabelle. A relação dos dois mostrou como as emoções podem mudar rapidamente no jogo.

Matteus refletiu sobre as mudanças em seu relacionamento com Isabelle: "Se fosse por você, eu não estaria aqui, e agora, estamos juntos na final".