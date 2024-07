ENCONTRO VIGOROSO

Gil do Vigor encontra Magi Reggo e Lucas Pizane em Salvador

Os três fizeram uma receita na cozinha da ex de Davi Brito

Enquanto Davi Brito se envolve em polêmicas nas redes sociais por causa de um termômetro supostamente falso, a ex-namorada dele, Mani Reggo, tem feito do limão uma limonada com a fama que ganhou durante o BBB 24.

Com a popularidade em alta, Mani recebeu Gil do Vigor e Lucas Pizane em sua casa, no bairro de Cajazeiras, em Salvador, na noite desta quarta-feira (17).