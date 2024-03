REALITY

Gil do Vigor 'invade' 'BBB 24' e Alane brinca: 'Não vamos te derrubar'

Os últimos dez participantes do Big Brother Brasil foram surpreendidos na tarde desta quarta-feira, 27, com uma visita relâmpago do ex-BBB Gil do Vigor. Os brothers estavam na área externa da casa quando o avistaram na sala da casa, acenando da janela.