BBB 24

Giovanna culpa MC Bin pelo romance e dispara: 'não soube separar as coisas'

Nutricionista saiu do BBB 24 com 75% dos votos

A ex-sister Giovanna saiu do BBB 24 com 75,35% dos votos e conversou com Bate-Papo BBB sobre sua trajetória na casa mais vigiada do Brasil.