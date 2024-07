FAMOSOS

Gisele Bündchen comemora aniversário em praia na Bahia com irmã gêmea

As duas sopraram as velinhas dos 44 anos

Através das redes sociais, ela expressou sua gratidão pelo carinho e felicitações que recebeu ao longo do dia. “Me sinto abençoada por estar rodeada de tanto amor. Animada com esse novo ano que se inicia“, escreveu.

Ainda na publicação, Gisele compartilhou com o público um álbum de fotos do dia especial, mostrando momentos de carinho com sua irmã, aproveitando um passeio pelas ilhas da Baía de Camamu, além de soprar as velinhas ao lado de Patrícia.