Gkay revela detalhes sobre fortuna, mas nega patrimônio de R$ 50 milhões

Influenciadora comenta investimentos, gestão financeira e brinca sobre o valor de sua festa, a “Farofa da Gkay”

A influenciadora Gessica Kayane, conhecida como Gkay, revelou curiosidades sobre sua vida financeira durante participação no podcast da Serasa. Questionada sobre rumores de que seu patrimônio seria avaliado em R$ 50 milhões, a humorista de 32 anos negou possuir tal fortuna. “Se eu tivesse R$ 50 milhões estaria deitada, só deixando o dinheiro render”, afirmou, em tom descontraído.

A influenciadora também revelou sua estratégia financeira, destacando investimentos em imóveis e uma abordagem cautelosa com o restante de seu capital. “Desde a infância sempre tive [a mentalidade] de juntar dinheiro”, contou.

Gkay ainda explicou como enxerga sua carreira como um empreendimento, o que foi essencial para alcançar estabilidade no mercado. “Quando comecei a ganhar meu dinheiro, sempre me vi como uma empresa. No começo, todo dinheiro que entra tem que ser reinvestido. Sempre investi muito na minha marca. Eu pensava: ‘esse dinheiro eu não tô gastando, estou investindo na minha marca’. Hoje, sou uma pessoa consolidada porque sempre lidei comigo como uma empresa”, concluiu.