Gloria Groove trará show da nova turnê para Salvador em dezembro

A drag queen Gloria Groove trará a sua nova turnê, intitulada de “Noites de Glória”, para Salvador. O show será no dia 2 de dezembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A informação foi confirmada pelo Alô Alô Bahia com a Portobello Produções, produtora responsável pela apresentação na capital baiana.



A turnê “Noites de Glória” teve estreia no último dia 10 de setembro no Festival The Town, em São Paulo. O show foi dividido em blocos temáticos, cada um com sucessos da artista em ritmos diferentes, como rap, pop, funk e R&B.