POLÊMICA

Glória Pires é criticada após postar vídeo dando selinho na filha: 'Esquisito'

Atriz aparece beijando a cantora Ana Morais

Da Redação

Publicado em 13 de junho de 2024 às 16:04

Glória Pires e Ana Morais Crédito: Reprodução / Redes sociais

A atriz Glória Pires recebeu diversas críticas após postar nas redes sociais um vídeo beijando a filha, Ana Morais. No vídeo, as duas dão selinhos e trocam carícias. A troca de carinho, no entanto, gerou uma repercussão negativa na internet.

"Eu estou há meia hora exatamente assim 😧 em estado de completo horror com esse video da Glória Pires beijando a filha", disse um internauta. "Não é questão de maldade, ninguém aqui está pensando que ela está pegando a filha, mas é esquisito, no mínimo. Se fosse um abraço bem apertado seria bem melhor. Sim, cada um com seu cada qual, mais ainda assim, é esquisito", escreveu outra pessoa.

Por outro lado, alguns seguidores da atriz defenderam o ato e disseram que isso é apenas uma representação de afeto. No ano passado, Glória já havia se manifestado dizendo que é comum esse tipo de demonstração de amor. Em outro vídeo, ela aparece beijando Cléo Pires, fruto do relacionamento com o cantor Fábio Jr.