CULTURA

Goethe-Institut Salvador recebe residência artística internacional

Lançamento do programa Vila Sul acontece no dia 11 de março

O Goethe-Institut Salvador-Bahia lançará, no dia 11 de março, a edição 2025 do programa de residência artística Vila Sul. O evento será realizado às 17h, no espaço KreativLab, na sede do instituto, no Corredor da Vitória, e reunirá artistas, pesquisadores e membros da cena cultural da cidade. Com o tema 'Meio Ambiente e Sustentabilidade – Reconhecendo Limites', a residência internacional promoverá reflexões sobre os desafios ambientais e sua interseção com a arte contemporânea. >