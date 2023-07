Google fica rosa ao pesquisar por Barbie, Margot Robbie ou Ryan Gosling

A divulgação do filme da Barbie segue forte. A estética rosa agora também invadiu o Google, que muda de cor ao pesquisar termos relacionados ao longa.



Para ver o "easter-egg" basta pesquisar os termos “Barbie”, “Margot Robbie” ou “Ryan Gosling“ no serviço de buscas. A página ganhará um novo tema cor-de-rosa, e um “efeito mágico da Barbie” piscará por alguns segundos.



É possível ver a brincadeira tanto no PC desktop quando em dispositivos mobile Android/iOS.