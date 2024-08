CASO DE POLÍCIA

Ex-marido de Nicole Bahls acusa governador do Acre de abuso sexual

Marcelo Bimbi diz que político o levou para apartamento e cometeu o crime; político rebate

Da Redação

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 14:30

Marcelo Bimbi e Gladson Cameli Crédito: Redes sociais

O ex-marido de Nicole Bahls, o empresário Marcelo Bimbi, usou as redes sociais para fazer uma denúncia, afirmando que foi abusado sexualmente pelo governador do Acre, Gladson Cameli. Segundo ele, há provas para confirmar suas acusações. O empresário também afirma que tem sofrido ameaças. Em nota, o político rebateu e disse que vai levar o caso à Justiça (veja mais abaixo).

Atualização: Horas após a publicação das mensagens, Bimbi afirmou ter sido vítima de um ataque hacker e pediu desculpas ao governador. Leia mais aqui.

O caso veio à tona nesta quarta-feira (21), quando Marcelo fez uma sequência de posts nos stories falando do suposto abuso. “Sabem o que o governador do Acre fazia comigo? Eu fui ‘bolinado’ pelo governador do Acre. Ninguém acredita. Mandaram uma mensagem que vão me matar. Parabéns à democracia", escreveu.

Ele aproveitou para marcar o governador e prosseguiu questionando se Glasdson iria mentir sobre o ocorrido. Em seguida, ele detalhou a situação: "Uma vez o senhor me levou pro seu apartamento em Brasília e me abusou. E vou provar. Esse governador do Acre, com seus capangas, vai me pegar".

?GRAVE: Marcelo Bimbi acusa Gladson Cameli, governador do Acre, de est*pr* e é ameaç*do.

O modelo usou seu perfil no insta para fazer as acusações e pedir ajuda. "O senhor me fez de mulher!", disse Marcelo. pic.twitter.com/dT6wenHtOn — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) August 21, 2024

Governador se manifesta

Gladson se manifestou sobre as acusações em suas redes sociais. “O governador Gladson Cameli preza pela democracia e pelo direito de todo cidadão expressar seus questionamentos à sua gestão no governo do Acre. Como homem público, sempre respeitou e sempre respeitará o contraditório. Isso, porém, não dá direito, a quem quer que seja, fazer ataques à sua honra”, diz o início da nota divulgada por sua equipe.

O comunicado segue dizendo que o governador levará o caso para a Justiça: “Cada acusação à sua honra, acusações infundadas de suposta perseguição ou ilação sobre fatos desta natureza, serão respondidas no âmbito jurídico específico, com instauração de inquérito policial para a devida investigação, além das ações criminais e cíveis no âmbito da justiça estadual”.