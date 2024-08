RECUOU

Ex de Nicole Bahls volta atrás após acusar governador de estupro: 'Ataque hacker'

Marcelo Bimbi diz que teve conta invadida e afirma ser amigo de Gladson Cameli

Da Redação

Publicado em 21 de agosto de 2024 às 15:21

Marcelo Bimbi e Gladson Cameli Crédito: Reprodução

O ex-marido de Nicole Bahls, Marcelo Bimbi, voltou atrás depois de sua conta no Instagram ser usada para divulgar uma denúncia de abuso sexual contra o governador do Acre, Gladson Cameli. Bimbi afirmou que foi vítima de um ataque hacker, pediu desculpas e afirmou que tem uma relação de amizade com o político.

"Nota de esclarecimento e repúdio: Venho publicamente prestar minha irrestrita solidariedade ao governador Gladson Cameli em razão dos ataques absurdamente atribuídos a mim em minha conta pessoal do Instagram. Quero esclarecer que fui alvo de um ataque hacker por alguém que desconheço e contra quem estou prestando queixa e espero que seja exemplarmente punido e enquadrado no rigor da lei de crimes cibernéticos, conforme o meu desejo expressado às autoridades em queixa crime na delegacia de polícia", diz a nota.

Ele, que é nascido em Rio Branco, capital do estado governado por Gladson, continua relembrando que tem um bom relacionamento com o político. "O governador é um amigo de longa data que estimo e, a quem sou grato por ter me estendido a mão em momentos difíceis da minha vida, pessoal e profissional, não merecendo tamanho desrespeito e citações caluniosas como se viu. Meus respeitos aos amigos igualmente consternados e aos conterrâneos do meu Acre, tão bem representados por um homem honrado que tem desempenhado seu ofício com retidão enquanto pai de família e figura pública. Marcelo Bimbi", finaliza.

Na manhã de hoje, uma sequência de posts na conta de Bimbi afirmava que el efoi abusado pelo governador em Brasília e que agora estaria sofrendo ameaças. "Sabem o que o governador do Acre fazia comigo?", postou Marcelo. "Eu fui 'bolinado' pelo governador do Acre. Ninguém acredita. Mandaram uma mensagem que vão me matar. Parabéns à democracia", escreveu. Posteriormente, as mensagens foram apagadas.